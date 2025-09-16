Samsung готовит бюджетные планшеты Galaxy Tab A11 и A11+

В сети появились утечки о двух новых моделях бюджетной линейки Samsung — Galaxy Tab A11 и A11+. Согласно данным Android Headlines, обе версии будут ориентированы на доступность, сохраняя важные функции, включая длительную поддержку программного обеспечения.

Galaxy Tab A11 получит экран 8,7 дюйма с разрешением 1340×800, а старшая модель A11+ оснастят 11-дюймовым дисплеем 1920×1200. Оба планшета, как ожидается, будут поддерживать частоту обновления 90 Гц для более плавной анимации и прокрутки.

Внутри модели отличаются. Tab A11 оснастят чипом MediaTek Helio G99, 4 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 128 ГБ. A11+ получит современный 4-нм процессор MediaTek MT8167 с 6 или 8 ГБ ОЗУ и хранилищем до 256 ГБ. Оба планшета смогут работать с microSD до 2 ТБ.

В плане звука младшая модель получит стереодинамики, старшая — квадродинамики. Камеры остаются скромными: 8 МП сзади и 5 МП спереди. Ёмкость аккумуляторов составляет 5 100 мА·ч с поддержкой зарядки 15 Вт для Tab A11 и 7 040 мА·ч с 25 Вт для A11+.

Главным обновлением может стать программная поддержка: семь лет обновлений Android и безопасности, что редко встречается в бюджетных планшетах и может выделять их среди конкурентов, включая REDMI и Realme. Предполагаемая цена делает эти устройства интересными для студентов, семей и пользователей, которым нужен планшет с долгосрочной актуальностью.