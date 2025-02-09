Samsung готовила два варианта дизайна для тонкого Galaxy S25 Edge

Перед презентацией Galaxy S25 источники SmartPrix и OnLeaks опубликовали рендеры модели S25 Slim, однако, как стало известно на мероприятии Unpacked, эти изображения были неточными. Теперь SmartPrix и OnLeaks объяснили, что произошло, и поделились новыми данными о Galaxy S25 Edge.

В отчёте говорится, что Samsung тестировала два прототипа Galaxy S25 Edge. Рендеры основывались на раннем варианте с тремя камерами, но окончательный выбор пал на более тонкий прототип с двумя камерами. Это объясняет расхождения в дизайне и характеристиках.

Новые размеры Galaxy S25 Edge составляют 158,2 x 75,5 x 5,84 мм, что делает его одним из самых тонких флагманов на рынке. Однако тонкий корпус приводит к выступу камеры, что увеличивает общую толщину до 10 мм. Samsung использовала дизайнерский прием, чтобы сделать этот выступ менее заметным.

Инсайдер Ice Universe сообщил, что телефон будет оснащён аккумулятором на 3900 мАч, 200-мегапиксельным основным сенсором HP2 и 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом.

Galaxy S25 Edge также получит OLED-дисплей LTPO с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит, а в качестве процессора, скорее всего, будет использоваться Snapdragon 8 Elite.

Ожидается, что Samsung представит Galaxy S25 Edge в апреле или мае 2025 года, и по мере появления новых утечек будут раскрыты дополнительные характеристики устройства.