Samsung Galaxy Z TriFold получил батарею ёмкостью 9 600 мА·ч в эксперименте

YouTube-блогер Scotty Allen, известный каналом Strange Parts, решил протестировать возможность увеличения батареи Samsung Galaxy Z TriFold почти вдвое. Оригинальный TriFold оснащается трёхэлементным аккумулятором на 5 600 мА·ч, тогда как Honor Magic V6 в формате «книга» имеет батарею около 6 660 мА·ч.

Для эксперимента Allen использовал высокоёмкие литий-карбоновые элементы Honor, физически модифицировав корпус TriFold: фрезеровал части шасси, подтачивал детали шарнира и убрал нижний динамик, чтобы освободить место. Также заменил систему управления батареей Honor на Samsung, чтобы устройство корректно распознавало новые элементы.

В результате в Samsung TriFold установили батарею ёмкостью 9 600 мА·ч — примерно на 71 % больше оригинальной. Телефон включается и работает, но после модификации на экране появилась видимая белая линия, вероятно из-за напряжения при разборке или сборке.

Эксперимент показал потенциал увеличения ёмкости аккумуляторов в тех же корпусах, что может существенно повысить автономность устройств. Samsung пока осторожно относится к использованию подобных технологий после прошлых инцидентов с батареями, но недавние отчёты указывают, что компания может внедрять литий-карбоновые аккумуляторы в будущие модели Galaxy, включая возможный Galaxy S26 Edge.

