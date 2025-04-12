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Samsung Galaxy Z Fold7 с Snapdragon 8 Elite превосходит Oppo Find N5

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Ранние тесты показывают, что Samsung Galaxy Z Fold7 имеет лучшую производительность по сравнению с Oppo Find N5. Galaxy Z Fold7 будет работать на 8-ядерном процессоре Snapdragon 8 Elite и выйдет этим летом с Android 16 и 12 ГБ оперативной памяти.

Samsung Galaxy Z Fold7 с Snapdragon 8 Elite превосходит Oppo Find N5

Samsung планирует выпустить новые складные смартфоны примерно через три месяца. Ожидается, что вместе с Galaxy Z Fold7 выйдет Galaxy Z Flip7, а также Galaxy Z Flip FE и первый складной телефон с тремя экранами — Galaxy G Fold. Хотя компания пока не подтвердила эти модели, Galaxy Z Fold7 уже появился в тестах Geekbench.

Согласно данным Geekbench, Galaxy Z Fold7 использует полноценную версию Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой 4,47 ГГц на двух основных ядрах. В тестах OpenCL Galaxy Z Fold7 показал результат на 2,6% лучше, чем Oppo Find N5, и на 27,9% лучше, чем Galaxy Z Fold6.

Также в тестах указано, что Galaxy Z Fold7 работает на Android 16, что является новшеством для складных устройств Galaxy. Ранее Samsung выпускала свои складные телефоны с той же версией Android, что и Galaxy S. Ожидается, что Galaxy Z Fold7 получит улучшенные функции, такие как новый дисплей, менее заметная складка и основная камера на 200 МП.

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