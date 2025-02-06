Samsung Galaxy Z Fold 7 окажется мощнее конкурентов от Oppo и OnePlus

В новых моделях Oppo Find N5 и OnePlus Open 2 будет установлен более медленный процессор Snapdragon 8 Elite SM8750-3-AB.

Тем временем, более мощный Snapdragon 8 Elite для Galaxy SM8750-AC будет использоваться в Galaxy Z Fold7, который получит более высокую тактовую частоту и дополнительное высокопроизводительное ядро.

Согласно информации от PandaFlashPro, Oppo и OnePlus первыми внедрят новый процессор, который дебютирует в конце месяца. Snapdragon 8 Elite SM8750-3-AB имеет на одно высокопроизводительное ядро Oryon Gen 2 меньше, чем его более мощные аналоги.

Galaxy Z Fold7, который ожидается в конце этого года, получит полноценный Snapdragon 8 Elite для Galaxy с разогнанными ядрами. Samsung также планирует улучшить систему охлаждения, чтобы снизить тепловыделение.

Ожидается, что новый складной смартфон будет больше похож на Galaxy Z Fold Special Edition и будет поддерживать стилус.