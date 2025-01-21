Samsung Galaxy Z Fold 7 и Galaxy S25 Slim могут получит урезанный Snapdragon 8 Elite

Samsung, вероятно, планирует использовать новую доступную версию чипсета Snapdragon 8 Elite, недавно анонсированного Qualcomm. Эта обновлённая версия может появится в Galaxy Z Fold 7, Galaxy S25 Slim и других топовых моделях корейского производителя.

Qualcomm представила новую версию Snapdragon 8 Elite с номером модели SM8750-3-AB, которая была разработана для складных смартфонов и ультратонких устройств.

Главное отличие новой версии заключается в уменьшении количества ядер: вместо восьми в обновлённых моделях будет семь. Из них два основных ядра работают на частоте 4,32 ГГц, а пять высокопроизводительных — на 3,53 ГГц.

Это означает, что новый семиядерный чип будет стоить меньше, что делает его привлекательным для бюджетных флагманских телефонов и новых складных устройств.

Скорее всего, Samsung оснастит Galaxy Z Fold 7 и Galaxy S25 Slim именно этим чипсетом. Также возможно использование Snapdragon 8 Elite в модели Galaxy Z Fold 7 SE, которая будет иметь урезанные характеристики и немного более низкую производительность.

Однако семиядерный процессор обеспечит лучшую терморегуляцию, что важно для складных и тонких телефонов.

Недавно Oppo Find N5 был замечен на тестировании GeekBench с этим чипсетом, показав производительность, схожую с обычным Snapdragon 8 Elite.

Источник: gizmochina