Samsung Galaxy Z Flip3 успешно прошел тест на долговечность

Если вы беспокоитесь о том, насколько надежны новые складные телефоны Samsung, вам не стоит беспокоиться. Galaxy Z Fold3 уже доказал нам , что это значительно лучше , чем его предшественники во всех отношениях . Теперь Galaxy Z Flip3 прошел тот же тест, и результат показывает, что Samsung не экономила на качестве на меньшем складном телефоне.

Galaxy Z Flip3 также имеет два дисплея, хотя они намного меньше, чем у Galaxy Z Fold3. Внешний дисплей, который больше, чем у оригинального Galaxy Z Flip, сильнее из двух экранов. Он царапает на уровне 6 с более глубокими канавками на уровне 7 благодаря защищающему его листу Gorilla Glass Victus. Он также выдерживает испытание пламенем, длившееся до 25 секунд, прежде чем оно станет белым.

Складной дисплей не такой прочный, что неудивительно. Просто проведите ногтем по экрану с небольшим усилием, и на нем появятся бороздки. Тем не менее, дисплей неплохо держится и остается работоспособным и неповрежденным даже после того, как его дважды согнули!

Корпус Galaxy Z Flip3 сделан из металла, поэтому он выдерживает падения. Также вокруг дисплея есть резиновая кромка, которая поглощает удары, когда вы закрываете телефон. Телефон не пыленепроницаемый, но это насильственная подача пыли, и он работает нормально.

Samsung проделала впечатляющую работу с Galaxy Z Flip3, доказав, что компания не экспериментирует с этой новой категорией продуктов, а делает телефоны доступными для обычного человека.