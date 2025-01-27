Samsung Galaxy Z Flip 7 получит двойную основную камеру и Exynos 2500

Samsung готовит к выходу Galaxy Z Flip 7, который ожидается летом 2025 года. Несмотря на патенты на раскладной телефон с тремя камерами, в новой модели будут только две камеры на внешней стороне. Информация об этом появилась благодаря инсайдерам указывающим, что стратегия камер для Galaxy Z Flip 7 будет аналогична той, что использована в Galaxy S25.

Пользователи уже начали интересоваться новыми устройствами Samsung, которые будут представлены вскоре после выхода Galaxy S25. В линейку входят Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7, а также первый Samsung tri-fold.

По данным надежных источников, Galaxy Z Flip 7 будет оснащён двойной камерой: основной на 50 Мп и сверхширокоугольной на 12 Мп. Фронтальная камера останется прежней с разрешением 10 Мп. Ожидается, что Samsung сосредоточится на улучшении программного обеспечения для повышения качества фотографий и видео, а не на новых аппаратных решениях.

Пока неясно, будут ли улучшены функции ночной съемки, учитывая, что в Galaxy S25 и Galaxy S25+ не было значительных обновлений камер. Новый Exynos 2500 заменит ожидаемый Snapdragon 8 Elite, что также может повлиять на производительность съемки.