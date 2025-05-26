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Samsung Galaxy Z Flip 7 FE засветился в Geekbench с чипом Exynos 2500

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На платформе бенчмаркинга Geekbench появилась информация о грядущем складном смартфоне Samsung Galaxy Z Flip 7 FE с номером модели SM-F766U. Согласно опубликованным данным, устройство оснащено новым 10-ядерным процессором Exynos 2500, работающим на максимальной частоте до 3,30 ГГц.

Система на чипе, обозначенная в бенчмарке как «s5e9955», включает одно высокопроизводительное ядро с частотой 3,30 ГГц, два ядра по 2,75 ГГц, пять по 2,36 ГГц и два энергоэффективных ядра с частотой 1,80 ГГц. Графическая подсистема представлена GPU Xclipse 950. Смартфон также получил 12 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 15.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE засветился в Geekbench с чипом Exynos 2500

По результатам тестирования Galaxy Z Flip 7 FE набрал 2012 баллов в одноядерном и 7563 балла в многоядерном режиме. Буква «U» в названии модели указывает на американскую версию устройства, что вызвало интерес, поскольку ранее для рынка США Samsung использовала процессоры Snapdragon, в то время как Exynos применялся преимущественно на других рынках. Текущее появление модели с Exynos 2500 может свидетельствовать о возможной унификации чипсета для всех регионов, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ожидается, что Galaxy Z Flip 7 получит увеличенный внешний экран диагональю 4 дюйма, что станет заметным шагом вперёд по сравнению с предыдущими поколениями. Конфигурация камер, по предварительным данным, останется схожей: основной модуль 50 Мп и сверхширокоугольный на 12 Мп, а также фронтальная камера на 10 Мп. Вместимость аккумулятора может увеличиться до 4300 мАч.

Выход устройства ожидается в рамках следующей волны анонсов складных моделей Samsung.

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