Samsung Galaxy S25 устанавливает рекорды продаж в Южной Корее

Samsung выпустила свою новую серию флагманов Galaxy S25, которая достигла рекорда — 1 миллион проданных устройств всего за 21 день в Южной Корее.

Это самый быстрый темп продаж в истории Galaxy, превзошедший предыдущий рекорд серии Galaxy S24, которой потребовалось 28 дней. Также Galaxy S25 обошла Galaxy Note 10, который ранее удерживал рекорд 25 дней.

Серия Galaxy S25 уже собрала 1,3 миллиона предварительных заказов за 11 дней. Samsung связывает этот успех с улучшенной производительностью, благодаря процессору Snapdragon, лёгким корпусом (S25 весит всего 162 г) и новыми функциями Galaxy AI.

Опрос показал, что основным фактором покупки стали производительность и новые возможности памяти. Galaxy S25 Ultra выделяется камерой на 200 Мп и титановой рамкой, которая составила около 50% продаж.

Популярными цветами стали «титаново-серебристый синий» и «титаново-белый серебристый», в то время как модели S25 и S25 Plus пользовались спросом в цветах «ледяной синий» и «серебряная тень».

Все модели серии сохранили многие черты предшественников, хотя новый чип стал более мощным. Интересно, что Samsung не увеличила ёмкость аккумуляторов в новых моделях, в то время как конкуренты перешли на новые технологии.

Также важным фактором успеха стала программа подписки Samsung New Galaxy AI Subscription Club, которая предлагает гарантию сохранения 50% стоимости после года использования и включает преимущества Samsung Care Plus. Эта программа особенно популярна среди молодых пользователей, 60% подписчиков — в возрасте от 20 до 30 лет.

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