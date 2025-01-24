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Samsung Galaxy S25 Ultra с 45-ватной зарядкой заряжается до 80% за 34 минуты

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Samsung Galaxy S25 Ultra уже оказались в распоряжении блогеров и журналистов, которые делали не только обзоры, но и тестировали скорость зарядки устройств.

Так, например портал MyDrivers выяснил, что новый Samsung Galaxy S25 Ultra с 45-ватной зарядкой достаточно быстро заряжается и сильно не нагревается.

Galaxy S25 Ultra смог зарядиться до 80% всего за 34 минуты, до 89% за 40 минут, а полный заряд до 100% был достигнут за 57 минут.

Максимальная температура устройства во время зарядки не превышала 35,5 градуса Цельсия, что говорит о безопасности и эффективности технологии быстрой зарядки.

Тест показывает улучшения в скорости зарядки по сравнению с предыдущими моделями, хотя производитель этого официально не заявлял.

Samsung Galaxy S25 Ultra уже несколько лет использует аккумуляторы емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

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