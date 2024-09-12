Samsung Galaxy S25 Ultra показали на новых рендерах

Появились новые рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra, которые показывают его дизайн со всех сторон. Смартфон станет более плоским и с закругленными углами, сохранив при этом узнаваемый стиль.

На задней панели стекло теперь будет плоским, а боковые рамки также стали ровными.

Galaxy S25 Ultra будет тоньше и легче своего предшественника — 8,2 мм против 8,6 мм и 219 граммов вместо 232. При этом емкость аккумулятора останется прежней — 5000 мАч. Смартфон получит мощный чип Snapdragon 8 Gen 4 и набор камер с основным сенсором на 200 Мп.

Ожидается, что Samsung представит Galaxy S25 Ultra в январе-феврале следующего года на мероприятии Galaxy Unpack. Предполагаемая цена составит около 1459 долларов.