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Samsung Galaxy S25 Ultra показали на новых рендерах

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Появились новые рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra, которые показывают его дизайн со всех сторон. Смартфон станет более плоским и с закругленными углами, сохранив при этом узнаваемый стиль.

Samsung Galaxy S25 Ultra показали на новых рендерах

На задней панели стекло теперь будет плоским, а боковые рамки также стали ровными.

Galaxy S25 Ultra будет тоньше и легче своего предшественника — 8,2 мм против 8,6 мм и 219 граммов вместо 232. При этом емкость аккумулятора останется прежней — 5000 мАч. Смартфон получит мощный чип Snapdragon 8 Gen 4 и набор камер с основным сенсором на 200 Мп.

Samsung Galaxy S25 Ultra показали на новых рендерах

Ожидается, что Samsung представит Galaxy S25 Ultra в январе-феврале следующего года на мероприятии Galaxy Unpack. Предполагаемая цена составит около 1459 долларов.

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