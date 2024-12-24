Samsung Galaxy S25 Slim может выйти на рынок уже в феврале 2025 года

Компания Samsung планирует представить свой новый флагманский смартфон, серию Galaxy S25, 7 февраля 2025 года.

Ожидается, что устройства будут оснащены передовыми характеристиками и улучшенными возможностями искусственного интеллекта.

Серия Galaxy S25 будет включать четыре модели: базовую, Plus, Ultra и новую Galaxy S25 Slim, которая будет легче и тоньше, отвечая на потребности пользователей в компактных устройствах.

Интересно, что Galaxy S25 Slim может иметь такую же ёмкость аккумулятора, как у более габаритной модели Galaxy S24 Ultra.

Samsung проведёт мероприятие «Galaxy Unpacked» 23 января, где планируется впервые продемонстрировать новую серию. Предварительные заказы начнут принимать 24 января, а официальный старт продаж в Корее запланирован на 7 февраля.

Среди технических характеристик ожидается использование процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти и улучшенная камера с разрешением 50 Мп.

Новая операционная система One UI 7 также будет дебютировать в этой серии с акцентом на безопасность и функции ИИ.