Samsung Galaxy S25 Slim может стать самым тонким флагманом

Samsung готовится представить свою новую линейку флагманских смартфонов Galaxy S25, и слухи о модели Galaxy S25 Slim уже вызывают большой интерес.

По информации известного инсайдера Ice Universe, толщина этого устройства может составить всего 6,Х мм, что значительно меньше, чем у стандартного Galaxy S24, который имеет толщину 7,6 мм. Это ставит Galaxy S25 Slim на уровень с iPhone 17 Air, который также будет очень тонким.

Неясно, как Samsung удастся добиться такой тонкости без ущерба для производительности или времени работы от батареи. Однако, возможно, компания применит новую технологию литий-ионных аккумуляторов с углеродным анодом, что улучшит плотность энергии и управление температурой.

Ожидается, что Galaxy S25 Slim будет оснащён основной камерой на 200 Мп с новым сенсором Samsung Isocell HP5, который меньше предыдущего сенсора в Galaxy S24 Ultra. Также в устройстве могут быть установлены два 50-мегапиксельных сенсора для сверхширокоугольной и телеобъективной съёмки.

Samsung планирует использовать технологию Advanced Lens on Plastic для уменьшения толщины камеры без потери качества.

Ожидается, что Galaxy S25 будет представлен 22 января 2025 года, и в ближайшие дни появится больше информации об этой модели и других устройствах серии.