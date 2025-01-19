Samsung Galaxy S25 Slim дебютирует в мае и не появится на рынке США

По слухам, Samsung Galaxy S25 Slim не будет представлен на предстоящем мероприятии Unpacked вместе с другими флагманскими моделями. Ожидается, что он дебютирует в мае, но, вероятно, не будет доступен в США.

На мероприятии планируется показать три модели Galaxy S25, но Galaxy S25 Slim может выйти только в некоторых регионах, таких как Азия и Европа.

Известный инсайдер @evleaks сообщил, что эта модель, скорее всего, не будет предлагаться американскими операторами связи, хотя полностью разблокированная версия может быть доступна.

Недавние утечки показывают, что Samsung разрабатывает прошивки только для некоторых регионов, и пока нет информации о версии для США.

Тем не менее модель для американского рынка была замечена в базе данных Geekbench. В регионах, где будет доступен Galaxy S25 Slim, его цена будет находиться между S25 Plus и S25 Ultra.