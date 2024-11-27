Samsung Galaxy S25+ с Snapdragon 8 Elite показал отличный результат в Geekbench

Смартфон Samsung Galaxy S25+ вновь появился в базе данных Geekbench, на этот раз с чипом Snapdragon 8 Elite, и продемонстрировал отличные результаты.

В одноядерном тесте он набрал 3160 баллов, а в многоядерном — 9941 балл, что значительно превышает показатели базового Galaxy S25, который набрал 2481 и 8658 баллов соответственно.

Galaxy S25+ работает на процессоре с тактовой частотой 4,47 ГГц, что выше, чем у стандартной версии, и имеет 12 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что новая серия S25 будет представлена 22 или 23 января.

Ранее Galaxy S25+ также тестировался с чипсетом Exynos 2500, где его результаты составили 2359 в одноядерном и 8141 в многоядерном тестах. Это сопоставимо с показателями базового S25 на Snapdragon.

Samsung, вероятно, стремится оптимизировать производительность своих устройств, чтобы достичь баланса между энергоэффективностью и мощностью.

Важно отметить, что Galaxy S25 Ultra также показал высокие результаты в Geekbench, с многоядерным показателем, превышающим 10 000 баллов в последнем тесте.