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Samsung Galaxy S25 с Exynos 2500 оказался хуже версии с Snapdragon 8 Elite в тесте Geekbench 6

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Скорее всего, Samsung снова предложит свои флагманы с разными процессорами в зависимости от региона. Презентация серии Galaxy S25 запланирована на следующий месяц вместе с выходом новой прошивки One UI 7.

Samsung Galaxy S25 с Exynos 2500 оказался хуже версии с Snapdragon 8 Elite в тесте Geekbench 6

Смартфон Samsung с модельным номером SM-S936B снова появился в базе бенчмарка Geekbench 6. Новые результаты тестирования показывают производительность модели с чипом Exynos 2500.

Согласно данным бенчмарка, Exynos 2500 имеет 10 ядер в конфигурации «1+2+5+2» с максимальной частотой 3,3 ГГц. Смартфон набрал 2358 баллов в одноядерном тесте и 8211 баллов в многоядерном.

Ранее были опубликованы тесты этой же модели с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, которые показали значительно более высокие результаты.

Разница в производительности между версиями с Exynos и Snapdragon составляет около 34% в одноядерном режиме и 21% в многоядерном, что не в пользу процессора Samsung.

 

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