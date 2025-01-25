Samsung Galaxy S25 получил функции, похожие на iPhone

Серия Samsung Galaxy S25 представила множество новых функций в One UI 7, и некоторые из них, по информации Macworld, были заимствованы из последних моделей iPhone.

Среди нововведений — интеграция чат-ботов в Galaxy AI, что похоже на внедрение ChatGPT в Apple Intelligence. Также появилась анимация для Galaxy S25, напоминающая светящиеся границы Siri на iPhone.

Кроме того, в приложении «Телефон» теперь можно записывать, обобщать и расшифровывать звонки, функции, которые уже доступны в iOS 18. В разделе «Настройки» добавлена информация об аккумуляторе, аналогичная iOS, с данными о циклах зарядки и состоянии батареи.

Macworld также упоминает другие функции, такие как панель «Сейчас», которая напоминает «Живые действия» в iOS, а также возможность записывать видео в журнале.

Стоит отметить, что Apple тоже заимствовала идеи у Samsung, добавив возможность менять цвета значков приложений и настройки экрана блокировки, что уже давно используется пользователями Galaxy. В конечном итоге, такие заимствования приносят пользу пользователям, улучшая функционал устройств.