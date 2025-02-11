Samsung Galaxy S25 Edge может выйти раньше, чем iPhone 17 Air

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge может появиться на рынке раньше, чем ожидалось. Ожидается, что его толщина составит менее 6 мм, что сделает его одним из самых тонких Android-устройств.

Galaxy S25 Edge был анонсирован на выставке CES 2025, но точная дата его выхода оставалась неизвестной.

Однако надежный источник, Max Jambor, сообщил, что устройство может стать доступным во втором квартале 2025 года, возможно, уже в мае.

Толщина нового смартфона составит 5,84 мм, что меньше, чем у ожидаемого iPhone 17 Air, который, как предполагается, выйдет не раньше сентября 2025 года. Galaxy S25 Edge, по всей вероятности, будет иметь схожие характеристики с базовым Galaxy S25, но с меньшим аккумулятором и обновленной камерой.