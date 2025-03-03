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Samsung Galaxy S25 Edge может дебютировать 16 апреля

Автор На чтение 1 мин Просмотров 72 Опубликовано

Компания Samsung не раскрыла подробностей о новом Galaxy S25 Edge на мероприятии Unpacked, но в сети появляются новые подробности, а недавно стали известны и и предварительные сроки официальной презентации.

Samsung Galaxy S25 Edge может дебютировать 16 апреля

По информации южнокорейского издания Seoul Economic Daily, Galaxy S25 Edge может быть представлен уже 16 апреля.

Ожидается, что Samsung проведет онлайн-мероприятие для демонстрации устройства, без полноценной презентации. Galaxy S25 Edge будет доступен в светло-голубом, чёрном и серебристом цветах, а в продаже он может появиться в мае.

Уже известно, что смартфон будет оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Также телефон получит поддержку Bluetooth 5.4 и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Толщина Galaxy S25 Edge составляет всего 6,4 мм, а его дисплей будет 6,7 дюймов. Основная камера будет иметь разрешение 200 Мп, дополнительная — 50 Мп. Ожидается, что цена устройства будет немного выше, чем у базового Galaxy S25, но ниже, чем у модели Ultra.

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