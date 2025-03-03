Samsung Galaxy S25 Edge может дебютировать 16 апреля

Компания Samsung не раскрыла подробностей о новом Galaxy S25 Edge на мероприятии Unpacked, но в сети появляются новые подробности, а недавно стали известны и и предварительные сроки официальной презентации.

По информации южнокорейского издания Seoul Economic Daily, Galaxy S25 Edge может быть представлен уже 16 апреля.

Ожидается, что Samsung проведет онлайн-мероприятие для демонстрации устройства, без полноценной презентации. Galaxy S25 Edge будет доступен в светло-голубом, чёрном и серебристом цветах, а в продаже он может появиться в мае.

Уже известно, что смартфон будет оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Также телефон получит поддержку Bluetooth 5.4 и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Толщина Galaxy S25 Edge составляет всего 6,4 мм, а его дисплей будет 6,7 дюймов. Основная камера будет иметь разрешение 200 Мп, дополнительная — 50 Мп. Ожидается, что цена устройства будет немного выше, чем у базового Galaxy S25, но ниже, чем у модели Ultra.