Samsung Galaxy S24 FE для США впервые получит чип Exynos

В компании Samsung работают над новыми смартфонами, в том числе и недорогой версии Galaxy S24 FE. Недавно устройство обнаружили в бенчмарке Geekbench 6.

Интересным фактом стало то, что модель Samsung Galaxy S24 FE сертифицирована только с процессором Exynos 2400.

Если это подтвердится, Galaxy S24 FE станет первым флагманом Samsung с чипом Exynos на американском рынке за почти 10 лет, так как ранее компания использовала только процессоры Qualcomm для своих флагманов в США.

Существует вероятность, что Galaxy S24 FE будет доступен только с Exynos 2400 по всему миру, без отдельной версии на базе Snapdragon 8 Gen 3.

Кроме того, появилась информация о том, что новые флагманские планшеты Galaxy Tab S10 Plus и Galaxy Tab S10 Ultra также будут оснащены чипом Dimensity 9300+ от MediaTek, в отличие от предыдущих моделей, которые использовали только процессоры Qualcomm.