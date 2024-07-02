Samsung Galaxy S24 FE будет представлен в черном и еще нескольких ярких цветах

Samsung готовится к выпуску своего нового телефона Galaxy S24 FE, который будет частью популярной серии Galaxy S. Инсайдеры постепенно раскрывают некоторые подробности о грядущих флагманах и на этот раз стало известно о цветовой гамме недорого Samsung Galaxy S24 FE.

Основной акцент Samsung будет делать на черном цвете для Galaxy S24 FE. Черный является очень востребованным цветом для смартфонов, поэтому это логичный выбор.

Кроме черного, Galaxy S24 FE также будет доступен в сером, светло-голубом, светло-зеленом и желтом цветах.

В сети уже имеются изображения Galaxy S24 FE в светло-зеленом цвете. На этих изображениях можно заметить, что у новой модели рамки станут еще тоньше по сравнению с предыдущей версией. Ожидается, что дисплей будет иметь размер около 6,65 дюйма.

Ранее уже стало известно, что Galaxy S24 FE не будет оснащен процессором Snapdragon. Вместо этого будет использоваться чипсет Exynos 2400, который Samsung уже применяла в некоторых версиях Galaxy S24 и Galaxy S24+ в этом году.

Телефон будет иметь 12 ГБ оперативной памяти, что обеспечит плавную работу и возможность одновременного выполнения множества задач. Он также будет работать на последней версии операционной системы Android 14 «из коробки».

Основная камера будет иметь разрешение 50 мегапикселей. Кроме того, будет доступна сверхширокоугольная камера с разрешением 12 мегапикселей, позволяющая снимать больший объем на одном кадре, а также телеобъективная камера с разрешением 8/10 мегапикселей и 3-кратным оптическим зумом для съемки на расстоянии.