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Samsung Galaxy S24 FE будет оценен на 50 долларов больше предшественника

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

В Сети появилась информация о стоимости нового Samsung Galaxy S24 FE.

Известный инсайдер распространил сообщение, в котором говорится, что модель будет доступна в двух вариантах памяти: на 128 ГБ за $649 и на 256 ГБ за $709. Это на $50 дороже, чем текущая модель Galaxy S23 FE, которая стартовала с ценой $599.

Что касается характеристик, Galaxy S24 FE будет оснащён 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Устройство получит процессор Exynos 2400e с 8 ГБ оперативной памяти и тройную камеру, состоящую из 50 Мп основного датчика, 12 Мп сверхширокоугольного и 8 Мп телеобъектива с 3-кратным зумом. Фронтальная камера будет на 10 Мп.

Среди других особенностей — подэкранный сканер отпечатков пальцев, обещанные 7 лет обновлений ОС Android, функции Galaxy AI и аккумулятор на 4600 мАч с поддержкой 25-ваттной проводной зарядки, 15-ваттной беспроводной зарядки и обратной зарядки на 4,5 Вт.

Samsung Galaxy S24 FE в Европе будет стоить дороже Samsung Galaxy S23 FE

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