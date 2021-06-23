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Samsung Galaxy S22 получит тройную 50-мегапиксельную камеру на задней панели

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Ожидается, что флагман Samsung следующего поколения, Galaxy S22, будет выпущен в первом квартале следующего года. Хотя до его выпуска еще несколько месяцев, новая утечка спецификаций раскрыла определенную информацию о флагманской модели премиум-класса 2022 года.

Samsung Galaxy S22 получит тройную 50-мегапиксельную камеру на задней панели

Согласно твиту известного информатора, Galaxy S22 южнокорейского технологического гиганта будет включать тройную камеру на задней панели. Его основной датчик — это 50-мегапиксельный шутер в сочетании с 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 12-мегапиксельной телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом. Эти характеристики камеры также могут быть замечены в модели Galaxy S22+, хотя на данный момент у нас нет возможности узнать наверняка.

Интересно, что это означает, что Samsung не стремится выпускать свой флагман с камерой более 100 мегапикселей, которая в последнее время была замечена в некоторых мобильных телефонах. Другими словами, компания могла бы сосредоточиться на улучшении фотографических возможностей сенсоров, а не просто гоняться за высокими разрешениями для маркетинга. Не произошло значительного улучшения качества камеры между серией Galaxy S20 и линейкой Galaxy S21 , поэтому Galaxy S22 может появиться с большим скачком в производительности камеры.

Источник — Astera.

Samsung Galaxy S22
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