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Процессор Dimensity 9000 будет намного мощнее Exynos 2200

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Смартфоны серии Galaxy A в 2022 году могут по производительности обойти флагманскую серию Galaxy S22. Известный сетевой информатор Ice Universe показал сравнительные тесты флагманских процессоров для смартфонов.

Инсайдер тестировал чипы в Geekbench, и как оказалось процессор Exynos 2200 по своей производительности уступает Dimensity 9000.

Стоит отметить, что Dimensity 9000 по многим показателям превзошел Snapdragon 8 Gen 1.

Ice Universe также написал, что Dimensity 9000 первыми получат смартфоны от компаний Vivo, Realme, Xiaomi, OPPO, Samsung, Motorola и OnePlus.

Dimensity 9000 в серийных смартфонах должен появится в первом полугодии 2022 года.

Процессор Dimensity 9000 будет намного мощнее Exynos 2200

Dimensity 9000
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