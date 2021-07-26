Samsung Galaxy Chromebook Go версия LTE будет иметь сенсорный экран

Samsung Galaxy Chromebook Go теперь можно приобрести за $ 299. Эта цена дает вам базовую модель с Wi-Fi 6 и 32 ГБ памяти. Samsung подтвердил, что версия LTE будет доступна в ближайшее время, но похоже, что подключение к LTE будет не единственным существенным отличием.

Компания Samsung выпустила видеорекламу Galaxy Chromebook Go, и, хотя в названии видео не говорится, это специально для версии LTE. Мы заметили, что реклама раскрывает одну важную деталь, которой нет в стандартной модели WI-Fi.

С добавлением сенсорного экрана LTE-версия Galaxy Chromebook Go может стоить значительно дороже. Ожидается, что ноутбук будет доступен с 8 ГБ оперативной памяти и с вариантами хранения 64 ГБ и 128 ГБ. С этими характеристиками вариант Galaxy Chromebook Go с самыми высокими характеристиками определенно преодолеет отметку в 400 долларов. Если вы решите взять в руки USI-стилус, то можете потратить до 450 долларов.

Galaxy Chromebook Go оснащен 14-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1366 x 768 пикселей. Он оснащен процессором Intel Celeron N4500 и имеет аккумулятор на 42,3 Втч, который обеспечивает до 12 часов работы без подзарядки. Он имеет Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и слот для нано-SIM-карты для версии LTE. Есть два порта USB-C, один порт USB A (3.2) и комбинированный разъем для микрофона / наушников. Samsung поставляет его с блоком питания USB-C мощностью 45 Вт.

Источник — Astera.