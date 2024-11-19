Samsung Galaxy A56 станут первыми в серии с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт

Компания Samsung продолжает развивать свою линейку смартфонов и теперь готовит Galaxy A56, который станет первым устройством серии Galaxy A с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Смартфон находится на стадии разработки и не появится на рынке раньше марта 2025 года. Известно, что Galaxy A56 получит улучшенную селфи-камеру, однако основная камера останется прежней, с конфигурацией 50 Мп + 12 Мп + 5 Мп.

Устройство будет работать на чипсете Exynos 1580 с трёхкластерной компоновкой CPU и новым графическим процессором, основанным на архитектуре AMD RDNA 3. Galaxy A56 будет работать под управлением Android 15.