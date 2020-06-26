Samsung Galaxy A51s 5G создали на процессоре Snapdragon 765G

Samsung свой самый продаваемый смартфон серии Galaxy решила перевести на новый процессор.

Так, корейский производитель готовит Galaxy A51 на процессоре от компании Qualcomm.

Сейчас эта модель телефона на рынке предлагается с Exynos. Обновленная версия под названием Galaxy A51s 5G уже будет разработана на Snapdragon 765G.

Новинку уже протестировали в Geekbench, и благодаря этому и стало известно про процессор от Qualcomm.

Если сравнивать по производительности, то Snapdragon 765G немного уступает Exynos 980, но поклонники корейской компании уже давно просят, чтобы она выпускала свои смартфоны на процессорах Qualcomm.

По этому поводу даже писали петицию, на которую возможно и отреагировали в Samsung.