Samsung Galaxy A51s 5G создали на процессоре Snapdragon 765G

Меню
Поиск

USD/RUB: 69.13 EUR/RUB: 77.54 BTC/USD: 8756.9

27 июля : суббота

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Samsung Galaxy A51s 5G создали на процессоре Snapdragon 765G

26.06.2020 19:34

Samsung свой самый продаваемый смартфон серии Galaxy решила перевести на новый процессор.

Так, корейский производитель готовит Galaxy A51 на процессоре от компании Qualcomm.

Сейчас эта модель телефона на рынке предлагается с Exynos. Обновленная версия под названием Galaxy A51s 5G уже будет разработана на Snapdragon 765G.

Новинку уже протестировали в Geekbench, и благодаря этому и стало известно про процессор от Qualcomm.

Если сравнивать по производительности, то Snapdragon 765G немного уступает Exynos 980, но поклонники корейской компании уже давно просят, чтобы она выпускала свои смартфоны на процессорах Qualcomm.

По этому поводу даже писали петицию, на которую возможно и отреагировали в Samsung.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги