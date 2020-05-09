Samsung Galaxy A21s с Exynos 850 частично рассекретили в Сети

Новый смартфон уже скоро будет официально представлен, и это при том, что модель Galaxy A21 дебютировал чуть более месяца назад.

Тем не менее компания готовит Samsung Galaxy A21s, который будет иметь дизайн, как у Galaxy A21, но будет иметь некоторые отличия в техническом плане.

Недавно в сети зарубежным журналистам удалось частично рассекретить новинку. Источник опубликовал данные по техническим характеристикам модели.

Если верить инсайдерам, то смартфон будет оснащен процессор Exynos 850, который дополнят 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ ПЗУ.

Экран получит разрешение 720×1600 точек и диагональ 6,55 дюймов. За автономную работу устройства, работающего под управлением Android 10, ответит аккумулятор на 5 000 мАч.

Что касается камер, то на задней панели основная будет иметь датчики на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а для селфи будет использована 16-мегапикельная камера.