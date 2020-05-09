Samsung Galaxy A21s с Exynos 850 частично рассекретили в Сети

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.87 EUR/RUB: 80 BTC/USD: 8756.9

9 июня : суббота

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Статьи

Обзоры рынков

Samsung Galaxy A21s с Exynos 850 частично рассекретили в Сети

09.05.2020 21:38

Новый смартфон уже скоро будет официально представлен, и это при том, что модель Galaxy A21 дебютировал чуть более месяца назад. Samsung Galaxy A21s с Exynos 850 частично рассекретили в Сети
Тем не менее компания готовит Samsung Galaxy A21s, который будет иметь дизайн, как у Galaxy A21, но будет иметь некоторые отличия в техническом плане.

Недавно в сети зарубежным журналистам удалось частично рассекретить новинку. Источник опубликовал данные по техническим характеристикам модели.

Если верить инсайдерам, то смартфон будет оснащен процессор Exynos 850, который дополнят 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ ПЗУ.

Экран получит разрешение 720×1600 точек и диагональ 6,55 дюймов. За автономную работу устройства, работающего под управлением Android 10, ответит аккумулятор на 5 000 мАч.

Что касается камер, то на задней панели основная будет иметь датчики на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а для селфи будет использована 16-мегапикельная камера.

 

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги