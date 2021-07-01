Samsung Galaxy A03s включен в сертификацию Bluetooth SIG

Samsung готовится выпустить на рынок Индии свой новый бюджетный смартфон Galaxy F22, но это не единственный телефон, который южнокорейская фирма планирует выпустить. Также есть новое устройство начального уровня серии Galaxy A, которое должно появиться в ближайшее время.

Предстоящий смартфон, получивший название Samsung Galaxy A03s, теперь был замечен в сертификации Bluetooth SIG перед его запуском. Это намекает на то, что официальный запуск устройства может произойти в ближайшие недели.

У телефона указан номер модели SM-A037F, и сертификация подтверждает, что телефон будет поддерживать соединение Bluetooth 5.0. В листинге не было никакой информации о телефоне.

Информация об этом грядущем смартфоне просочилась в сеть в прошлом месяце, из чего следует, что он может быть оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с выемкой в ​​верхней части экрана для размещения 5-мегапиксельной фронтальной камеры.

Ожидается, что на задней стороне устройство будет иметь конфигурацию с тремя камерами, которая включает в себя 13-мегапиксельный основной датчик, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельный макрообъектив. Интересно, что в телефоне, скорее всего, будет порт USB Type-C, что является долгожданным обновлением в этом ценовом сегменте. Говорят, что для безопасности он также имеет боковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания.

На данный момент доступно не так много информации о чипсете телефона, а также о конфигурации памяти или даже о емкости аккумулятора . Однако мы ожидаем узнать больше о смартфоне в ближайшие дни, когда приближается дата запуска.

Источник — Astera.