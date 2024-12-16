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Samsung анонсирует Galaxy S25 Ultra с уникальными цветами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

Флагманы Samsung будут представлены в январе 2025 года и чем ближе к дебюту, тем больше подробностей появляется о них.

Согласно последним данным, устройство получит несколько оригинальных цветовых решений, среди которых «Титановый синий» и «Титановый бело-серебристый».

Известный инсайдер Ice Universe сообщил, что «Титановый бело-серебристый» цвет будет иметь белую заднюю панель и серебристую рамку.

Хотя этот цвет не станет основным, его можно будет заказать через официальный сайт Samsung. Ice Universe отметил, что данный дизайн будет «очень красивым».

Кроме того, инсайдер Роланд Квандт уже продемонстрировал макет Galaxy S25 Ultra в этом цвете. Ожидается, что смартфон будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

 

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