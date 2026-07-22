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Samsung анонсировала смарт-часы Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Samsung анонсировала смарт-часы Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2

Компания Samsung анонсировала новые смарт-часы — Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2.

Базовая модель практически не претерпела изменений по сравнению с предыдущим поколением: габариты устройства остались без изменений, а экран по-прежнему обладает максимальной яркостью в 3000 нит. Среди нововведений — увеличенная ёмкость аккумулятора и переход на новый чип Snapdragon Wear Elite.

Модель Watch Ultra 2, в свою очередь, получила аккумулятор ёмкостью 800 мАч и ряд новых функций для занятий спортом. В частности, пользователям станет доступна возможность загрузки карты местности для отслеживания собственного местоположения в реальном времени во время пробежек.

Начало продаж новинок запланировано на 21 августа 2026 года.

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