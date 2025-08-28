Samsung анонсировала Galaxy S25 FE и дату мероприятия перед IFA 2025

Samsung подтвердил проведение следующего Galaxy Event 4 сентября, незадолго до выставки IFA 2025 в Берлине. Трансляция начнётся в 11:30 по центральноевропейскому времени на Samsung.com и YouTube. В тизере отмечается, что искусственный интеллект Galaxy AI сыграет важную роль на мероприятии, однако особое внимание, как ожидается, уделят и новым устройствам.

Одним из ключевых анонсов станет Galaxy S25 FE, информация о котором уже появилась в утечках и сертификациях. Список в Google Play Console для модели SM-S731B указывает на процессор Exynos 2400, 8 ГБ оперативной памяти и FHD+ дисплей. Предполагается наличие аккумулятора на 4900 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Стоимость устройства оценивается примерно в $649, что делает его «бюджетным флагманом» линейки S25.

На мероприятии могут также представить планшеты Galaxy Tab S11, включая базовую 11-дюймовую версию и 14,6-дюймовую Ultra-модель. В них, как сообщается, будет установлен процессор MediaTek Dimensity 9400+, обновление по сравнению с Dimensity 9300+ предыдущего поколения.

Ожидается, что S25 FE и Tab S11 выйдут с Android 16 и One UI 8, немного раньше других моделей S25, которые получат обновление позже. Хотя Samsung официально ещё не назвал устройства, все признаки указывают на то, что именно эти модели станут главными на презентации, а искусственный интеллект покажет новые возможности интеграции экосистемы Samsung этой осенью.