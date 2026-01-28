Главная » Новости

Samsung анонсировала функцию «Privacy Display» для Galaxy S26 Ultra

Samsung представила новый режим «Privacy Display» для серии Galaxy S26, который позволяет скрывать чувствительное содержимое экрана от бокового просмотра.

В отличие от обычных защитных плёнок, которые ограничивают углы обзора и затемняют весь дисплей, функция Samsung работает избирательно. Определённые части экрана остаются видимыми для пользователя, в то время как боковые наблюдатели видят затемнённые области.

Особенности «Privacy Display» включают защиту уведомлений, приложений и полей ввода паролей. По данным утечки от Ice Universe, функция может затемнять только конкретные участки экрана, например всплывающие уведомления, оставляя остальную часть дисплея нормальной и читаемой.

Samsung отмечает, что разработка заняла несколько лет и потребовала изменений как в аппаратной, так и в программной части. Пока компания не уточнила, будут ли все модели Galaxy S26 поддерживать эту функцию и когда покажут полноценную демонстрацию.

