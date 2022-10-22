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Samsung анонсировала ещё один 200-мегапиксельный датчик изображения ISOCELL HPX

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Samsung представила еще один 200 Мп датчик изображения. Эта версия мало чем отличается от представленного сенсора HP3, который показали еще летом, но пока не использовали ни в одном серийном смартфоне.
Новая матрица HPX способна снимать видео в формате 8К с частотой кадров 30 к/с. Также новый датчик получил автофокус Super QPD AF. Оптический формат новинки 1/1,4 дюйма, размер пикселя 0,56 мкм.

Стоит напомнить, что Samsung готовит еще один 200 Мп сенсор, и по слухам его установят в Galaxy S23 Ultra.

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