Samsung анонсировала ещё один 200-мегапиксельный датчик изображения ISOCELL HPX

Samsung представила еще один 200 Мп датчик изображения. Эта версия мало чем отличается от представленного сенсора HP3, который показали еще летом, но пока не использовали ни в одном серийном смартфоне.

Новая матрица HPX способна снимать видео в формате 8К с частотой кадров 30 к/с. Также новый датчик получил автофокус Super QPD AF. Оптический формат новинки 1/1,4 дюйма, размер пикселя 0,56 мкм.

Стоит напомнить, что Samsung готовит еще один 200 Мп сенсор, и по слухам его установят в Galaxy S23 Ultra.