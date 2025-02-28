Самозапрет на кредиты появится в Госуслугах с 1 марта

С 1 марта 2025 года на портале «Госуслуги» появится новая функция — самозапрет на оформление кредитов и займов. Это поможет людям защитить себя от мошенников и необдуманных финансовых решений.

Самозапрет — это возможность, которую граждане могут установить для себя, чтобы запретить выдачу кредитов на свое имя.

Информация об этом будет записана в кредитной истории, и банки не смогут выдать кредиты при наличии такого запрета.

Важно отметить, что самозапрет не касается ипотеки, автокредитов и образовательных кредитов с господдержкой. Снять самозапрет можно в любое время, но изменения вступят в силу только на следующий день после обновления данных.

Эта функция особенно полезна для пожилых людей, которые могут стать жертвами мошенников, а также для тех, кто склонен к импульсивным решениям или потерял доступ к своим документам.