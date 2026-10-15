Hisense раскрыла возможности лазерного кино: три новинки в одном месте

В салоне «Атриум Hi‑Fi» представили свежие разработки компании Hisense. Особое внимание в экспозиции уделили решениям для лазерного телевидения.

Компания Hisense, ведущий мировой производитель телевизионной и бытовой техники, представила в России новые лазерные проекторы. Показ открылся в «Атриум Hi-Fi» — демозоне, основанной группой компаний DIGIS, одним из крупнейших дистрибьюторов аудио- и видеотехники разных классов в стране. В залах особняка старой Москвы ждут три модели: XR10, PX4 PRO и L9Q. Другой площадки, где их можно увидеть и сравнить вживую, пока не существует, пишет «Голос Регионов».

Как оценили проекторы внутри компании

Ван Хунвэй, генеральный директор ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense, признался, что читать о первоклассном домашнем кинотеатре — одно, а войти в «Атриум Hi-Fi» и замереть в восхищении — совсем другое. Его впечатляет гармония изображения и звука, которую здесь демонстрируют лазерные проекторы. Отдельно он отметил работу специалистов DIGIS: пространство салона построено с точно рассчитанным акустическим оформлением, поэтому слышны тончайшие нюансы аппаратуры. Hisense, первопроходец лазерного направления, продолжает совершенствовать продукты, чтобы домашняя техника поддерживала профессиональные стандарты изображения и звучания. Подробности о бренде и линейке содержит официальный сайт Hisense.

Что даёт TriChroma и стекло в объективе

XR10 сочетает яркость до 6000 ANSI-люмен, проекцию с диагональю до 300 дюймов и автоматическую настройку изображения; за звук отвечает акустика, настроенная вместе с французской компанией Devialet. Корпус собирает прозрачные вставки и металлическую отделку — переосмысление легендарных фотокамер; к комплекту прилагается винтажный кейс из натуральной кожи.

Трёхцветный лазер TriChroma обеспечивает 118% цветового охвата BT.2020 и точность цветопередачи ΔE≈0,6 при контрастности 6000 к 1. Сертификация IMAX Enhanced и поддержка современных форматов HDR превращают модель в универсального проводника в мир кино, спорта и развлечений. Автоматика Auto Magic AI Adjusting 3.0 помогает с настройкой, а AI Cinema Enhancement оптимизирует показатели под воспроизводимый контент. XR10 — первый в отрасли проектор с объективом из 17 стеклянных элементов: конструкция устойчива к перепадам температур и сохраняет яркость, резкость и точность цвета весь срок эксплуатации.

Геймерский проектор рядом

Ультракороткофокусный PX4 PRO создавали для домашних кинотеатров премиум-класса. Он стал первым в мире лазерным проектором с TriChroma, сертифицированным FreeSync Premium. Работает модель на цифровом лазерном процессоре LPU Digital Laser Engine 3.0: проекция от 80 до 200 дюймов, яркость до 3500 ANSI-люмен, 118% охвата по BT.2020 и динамическая градация серого. Игровая часть не слабее: задержка 1 мс, частота обновления до 240 Гц при разрешении 2K, поддержка VRR и Dolby Vision Gaming.

Погружение студийного уровня

Замыкает линейку L9Q — ультракороткофокусный проектор с проекционным отношением 0,18, способный стать основой домашнего кинотеатра студийного уровня. Яркость 5000 ANSI-люмен и контрастность 5000 к 1 сохраняют детализацию и глубину чёрного даже в залитых светом помещениях. Проекция от 80 до 200 дюймов создаётся с небольшого расстояния. Дизайн вдохновлён круговой светоизлучающей конструкцией Королевского театра «Ковент-Гарден» и акустикой древнеримских амфитеатров. Модель сертифицирована IMAX Enhanced и поддерживает Dolby Vision, а 6.2.2-канальная аудиосистема с Dolby Atmos спроектирована при участии экспертов Devialet. В демосалоне к ней подберут ALR-экран Hisense, бесшовно работающий с проектором.

Масштаб компании за стенами демосалона

Компания Hisense основана в 1969 году. В структуре — 41 промышленный парк и 32 научно-исследовательских центра, а на разработки направляется 5% годового дохода. Под контролем группы — марки Hisense, Toshiba TV, gorenje, ASKO и другие. По данным Omdia, в первом полугодии 2026 года бренд вышел на первое место в мире по поставкам телевизоров диагональю от 100 дюймов.

На CES 2026 компания получила 58 наград, включая четыре CES Innovation Awards. Лауреатами признаны телевизор 116UXS и проектор XR10. В России Hisense с 2018 года, а в июне 2026 вместе с VVP Tech запустила выпуск телевизоров в Калужской области. Бренд спонсирует чемпионаты мира и Европы по футболу, а также клубы «Пари Сен-Жермен» и «Реал Мадрид».

Фото: пресс-служба компании Hisense