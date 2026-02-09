Safari научился создавать ссылки на конкретный фрагмент текста на странице

В macOS теперь можно делиться ссылками, которые сразу переводят пользователя к определённому месту на веб-странице. Такая функция полезна, когда нужно обратить внимание на конкретный абзац или предложение, а не на весь материал целиком.

В 2020 году Google добавил в Chrome возможность Scroll to Text Fragment (STTF), позволяющую создавать ссылки на любой видимый текст на странице. Позже функция появилась в Chromium, и теперь её поддерживают Edge, Opera, Brave и Vivaldi. В Google Search ссылки с текстовыми фрагментами уже работают — клик по ним ведёт к выделенному фрагменту на странице.

В Safari 18 Apple реализовала полную поддержку таких ссылок на macOS Sequoia и более поздних версиях. Чтобы создать ссылку, нужно выделить текст на странице, кликнуть правой кнопкой (Ctrl‑клик) и выбрать «Скопировать ссылку с выделением» (Copy Link with Highlight). URL будет содержать символ # и элемент text с частью выделенного текста. Получатель ссылки при переходе увидит сразу нужный фрагмент с подсветкой.

Аналогичная функция доступна на iPhone и iPad, но в iOS 26.3 она работает нестабильно. Важно помнить, что подсветка может выглядеть иначе в зависимости от оформления страницы, а ссылки на фрагменты текста не работают в PDF. С июля 2025 года возможность Copy Link to Highlight появилась и в Firefox.