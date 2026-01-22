Safari на iPhone, iPad и Mac теперь поддерживает 120 Гц прокрутку

Устройства Apple с дисплеем ProMotion могут выводить анимацию с частотой 120 Гц, однако по умолчанию браузер Safari ограничен 60 кадрами в секунду, что делает прокрутку менее плавной по сравнению с Chrome или Firefox. В последних версиях Safari появился скрытый параметр, позволяющий включить рендеринг страниц с 120 Гц.

При 60 Гц экран обновляется каждые 16,7 миллисекунд, а при 120 Гц интервал снижается до 8,3 миллисекунд, благодаря чему изображение обновляется в два раза чаще. Это уменьшает размытие и рывки при прокрутке, делая движение контента более плавным и отзывчивым. Наиболее заметно улучшение при работе с текстовыми страницами или при просмотре деталей.

Опция 120 Гц находится в меню Feature Flags, предназначенном для разработчиков. На iPhone и iPad доступ к ней не требует специальных режимов, а на Mac сначала нужно включить функции разработчика. При активной прокрутке с 120 Гц возможна повышенная нагрузка на батарею при интенсивном использовании.