S.T.A.L.K.E.R. 2 разошелся тиражом более 1 млн копий за 2 дня

Студия GSC Game World сообщила, что продажи постапокалиптического шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl превысили миллион копий всего за два дня после выхода. Разработчики поблагодарили фанатов за поддержку.

Помимо продаж, еще больше игроков опробовали игру через подписку Game Pass, что увеличивает общее количество геймеров, попробовавших S.T.A.L.K.E.R. 2, до более чем 2 миллионов.

Игра вышла 20 ноября на ПК и консолях Xbox Series X/S, и в пиковые моменты в Steam ее одновременно играли более 117 тысяч человек.

Критики высоко оценили игру, и на основе 58 рецензий ее рейтинг на Metacritic составил 74 балла. В Steam у игры уже более 18 тысяч положительных отзывов. Стоит отметить, что S.T.A.L.K.E.R. 2 официально не продается в российском Steam, но доступна для подписчиков Game Pass.