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С начала 2024 года разработчики игр в ОК заработали 1,6 млрд рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Соцсеть продолжает увеличивать доходы разработчиков от покупок внутри игр пользователей.

Согласно отчетам, самыми популярными играми среди российских пользователей являются казуальные игры, игры о фермерстве и настольные игры, такие как шахматы и нарды.

С начала 2024 года разработчики получили около 1,6 миллиарда рублей из этой соцсети, включая доходы от рекламы и покупок внутри игр. Это число превысило прошлогодние показатели на 10%.

Основным фактором увеличения доходов стала реклама внутри игровой платформы.

За первое полугодие текущего года доходы от рекламы в «Одноклассниках» и доходы разработчиков увеличились на 62% по сравнению с предыдущим годом.

Одной из ключевых причин этого роста стало развитие формата sticky-баннеров — рекламных объявлений в играх, местоположение которых может настраивать создатель игры.

Источник: Лента.ру.

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