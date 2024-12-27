С 28 декабря в Европе вводят запрет на продажу техники без разъема USB-C

С 28 декабря в Евросоюзе начинает действовать директива 2022/2380, которая требует от производителей техники оснащать свои устройства портом USB-C.

Цель этой директивы — стандартизировать зарядные разъёмы и уменьшить количество электронных отходов.

Согласно документу, устройства с аккумуляторами должны поддерживать быструю зарядку мощностью не менее 15 ватт, иначе их продажа будет запрещена.

Все устройства, поддерживающие проводную зарядку мощностью до 100 ватт, должны соответствовать новым требованиям.

Кроме того, с 28 декабря на устройствах должна быть маркировка, указывающая на наличие или отсутствие зарядного адаптера в комплекте и диапазон мощности, который поддерживает устройство.

В директиве также есть неясности: беспилотные аппараты не включены в список, а обязательное оснащение ноутбуков разъёмом USB-C начнётся лишь с 28 апреля 2026 года.