С 1 марта 2025 года водителям в РФ запретят использовать смартфоны за рулём

С 1 марта 2025 года водителям запретят использовать смартфоны, нештатные планшеты и мультимедийные системы, если они не поддерживают голосовое управление.

Этот запрет касается всех устройств, которые могут отвлекать водителя. В новом проекте поправок от Минтранса говорится, что водителям нельзя будет использовать устройства, которые не предусмотрены конструкцией автомобиля и требуют отвлечения от управления. Ранее запрещалось только использование телефонов без системы hands-free.

В настоящее время водители могут устанавливать в своих автомобилях смартфоны и планшеты, а также смотреть на них фильмы, что пока не считается нарушением.

Однако новые поправки касаются именно нештатных гаджетов. В большинстве автомобилей есть встроенные большие экраны, которые можно будет использовать, хотя это может быть небезопасно. Таким образом, со штатных экранов можно будет смотреть фильмы и играть в игры.

Дилерские устройства, такие как китайские магнитолы, не будут считаться штатными. Вопрос о навигаторах остаётся важным: штатные устройства можно будет использовать руками, а мобильные — только голосом. Штраф за нарушение составит 1500 рублей.