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Рынок смартфонов Китая сократился более чем на 20%

08.05.2020 23:52

Аналитики компании IDC опубликовали статистику по продажам новых смартфонов на крупнейшем в мире рынке.
Компанией был опубликован отчет по продажам гаджетов за первый квартал 2020 года.

Оказалось, что в отчётный период рынок смартфонов Китая сократился более чем на 20% до 66,6 млн проданных устройств, в то время как годом ранее результаты был 83,6 млн штук.

Как отмечают специалисты, спад на 20,3% стал самым большим за всю историю страны. Лидером рынка остается Huawei с результатом 28,4 млн смартфонов и долей рынка 42,6%.

На втором месте оказалась Vivo с показателем 18,1%, а третья строчка досталась Oppo – 17,8%. Следующие два места числятся за Xiaomi и Apple, у которых доля составила 12,7 и 7,6% соответственно.

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