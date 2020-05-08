Аналитики компании IDC опубликовали статистику по продажам новых смартфонов на крупнейшем в мире рынке.

Компанией был опубликован отчет по продажам гаджетов за первый квартал 2020 года.

Оказалось, что в отчётный период рынок смартфонов Китая сократился более чем на 20% до 66,6 млн проданных устройств, в то время как годом ранее результаты был 83,6 млн штук.

Как отмечают специалисты, спад на 20,3% стал самым большим за всю историю страны. Лидером рынка остается Huawei с результатом 28,4 млн смартфонов и долей рынка 42,6%.

На втором месте оказалась Vivo с показателем 18,1%, а третья строчка досталась Oppo – 17,8%. Следующие два места числятся за Xiaomi и Apple, у которых доля составила 12,7 и 7,6% соответственно.