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Рынок складных смартфонов впервые показал снижение продаж

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По данным аналитической компании Counterpoint, в третьем квартале 2024 года объём продаж складных смартфонов начал снижаться впервые с момента начала наблюдений.

Компания Samsung продолжает оставаться лидером рынка раскладушек с долей 56%, однако в количественном выражении её продажи упали на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. На втором месте находится HUAWEI с 15% рынка, которая показала прирост в 23%.

В списке также представлены Honor (10%), Motorola (7%) и Xiaomi (6%). Несмотря на рост продаж этих брендов в сравнении с прошлым годом, общий рынок складных смартфонов просел на 1%. Это связано в основном с сокращением доли Samsung, что привело к снижению популярности складных моделей в целом.

Старший аналитик Counterpoint Джен Парк отметил, что рынок столкнулся с трудностями, включая высокую стоимость устройств и вопросы к их надёжности.

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