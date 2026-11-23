Объём российского рынка облачных сервисов по итогам 2026 года может достигнуть 274 млрд рублей. За первые девять месяцев его участники получили около 190 млрд рублей выручки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевое исследование.

В оценку включены услуги инфраструктуры как сервиса (IaaS) и платформы как сервиса (PaaS). Эти технологии позволяют компаниям использовать вычислительные мощности, системы хранения данных и программные платформы без необходимости создавать собственные центры обработки данных.

Одновременно отрасль сталкивается с новыми инфраструктурными рисками. В частности, атаки беспилотников способны нарушать работу дата-центров и связанных с ними сервисов. В публикации упоминается остановка одного из центров обработки данных «Яндекса» во Владимирской области в октябре.

Рост рынка облачных услуг свидетельствует о продолжающемся спросе на удалённую вычислительную инфраструктуру. Однако дальнейшее развитие сегмента будет зависеть не только от инвестиций, но и от устойчивости центров обработки данных.