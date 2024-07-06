Рынок ноутбуков в России вырос на треть в первой половине этого года

Группа М.Видео-Эльдорадо, крупная российская компания, занимающаяся продажей электроники и бытовой техники, проанализировала данные о продажах ноутбуков в России за первое полугодие 2024 года.

Согласно предварительным данным, продажи ноутбуков выросли на 30% в денежном выражении и на 14% в количественном сравнении с прошлым годом.

За первые шесть месяцев 2024 года россияне приобрели 1,4 миллиона ноутбуков общей стоимостью 94 миллиарда рублей.

Наиболее популярными брендами среди покупателей оказались Asus, HUAWEI, MSI, Lenovo, Honor и Apple. Самым востребованным размером дисплея стало 16 дюймов. На втором месте находятся ноутбуки с диагональю от 15 до 16 дюймов, а на третьем — модели от 13,5 до 15,3 дюймов.

Продажи отечественных ноутбуков, таких как Osio, iRu, Irbis и Echips, также активно растут. За полгода рынок отечественных ноутбуков вырос на 47% по сравнению с прошлым годом.