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Рынок настольных компьютеров России вырос на 22% по итогам 2024 года

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В 2024 году продажи настольных компьютеров в России выросли на 22%, составив 3 миллиона устройств по сравнению с 2,5 миллиона в 2023 году.

Объем продаж в денежном выражении увеличился на 10%, достигнув 71 миллиарда рублей, хотя средняя цена устройства снизилась на 10% до 23,6 тысячи рублей, что указывает на спрос на более доступные модели.

Лидерами по количеству проданных устройств стали сборные ПК от брендов IRU и RASKAT, в то время как в денежном выражении доминировали 4Aces, Thunderobot и MSI. Популярность сборных ПК и эксклюзивных моделей продолжает расти.

Бренд Apple увеличил продажи на 2% в количестве и на 19% в денежном выражении, а Dell продемонстрировал рост на 26% по количеству и на 174% по денежным показателям, что говорит о растущем интересе к бизнес-решениям.

Эксперты отмечают, что растущий интерес к доступным устройствам, укрепление позиций китайских брендов и рост корпоративного сегмента будут определять рынок в будущем. Ожидается, что данная тенденция продолжится в 2025 году.

Источник: М.Видео-Эльдорадо.

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