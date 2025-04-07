Рынок мониторов в России вырос в 2024 году — лидер Яндекс

Компания М.Видео-Эльдорадо проанализировала продажу мониторов в России в 2024 году. Рынок вырос на 5% и составил 68 миллиардов рублей.

Средняя цена монитора увеличилась на 6% и достигла 15,9 тысячи рублей. Всего было продано 4,25 миллиона мониторов.

Продажи отечественных брендов также выросли на 54%, достигнув 990 тысяч штук. Выручка выросла более чем в два раза — с 8,6 до 17,4 миллиарда рублей, а средняя цена поднялась на 32% до 17,5 тысячи рублей.

Рост интереса к дополнительным мониторам связан с поддержкой со стороны госзаказчиков и инвестициями брендов в новые продукты.

Крупнейшими игроками на рынке стали Яндекс, Digma, Sunwind и Delta. Эти бренды предлагают различные модели, включая доступные и высококачественные.

Наиболее популярными стали собственные торговые марки ритейлеров. Второе место занял бренд AOC, предлагающий широкий модельный ряд.

Третье и четвертое место занимают MSI и ACER, фокусирующиеся на игровых автоматах и ​​универсальных решениях. Замыкает пятерку PHILIPS, экономичные, эргономичные и энергоэффективные модели.