RuStore за год утроил число установок — их число превысило 100 млн

Магазин мобильных приложений RuStore, разработанный VK, достиг отметки в 100 миллионов установок по итогам 2024 года, сообщают «Ведомости». В прошлом году этот показатель был втрое ниже.

Две трети пользователей установили RuStore самостоятельно, а оставшаяся треть пришлась на предустановленные версии. Наиболее активно магазин устанавливают владельцы смартфонов Xiaomi, хотя точные данные не раскрыты.

RuStore также популярен среди пользователей Samsung, Google Pixel, Nothing и Ulefone. В этом году платформа расширила своё присутствие: теперь клиенты доступны не только для смартфонов и ПК, но и для электронных книг, телевизоров, игровых приставок и других устройств.

Рост популярности RuStore связан с тем, что он поддерживает несколько мобильных операционных систем, включая Android и Huawei HarmonyOS. Количество приложений и игр на платформе увеличилось до 50 000, а общее число загрузок игр превысило 300 миллионов.

Аудитория активных пользователей RuStore удвоилась, достигнув 50 миллионов человек, что делает его второй по популярности площадкой в России после Google Play, у которого 80 миллионов пользователей в месяц.

Эксперты отмечают, что главными преимуществами RuStore являются безопасность и простота установки приложений, а также доступ к приложениям, которые исчезли из Google Play.

Однако максимальный размер аудитории RuStore когда-нибудь будет достигнут, и темпы роста могут замедлиться. В будущем ожидается возможность появления приложений для iOS, так как в Госдуме рассматриваются поправки, которые могут открыть мобильную экосистему Apple для российских пользователей.